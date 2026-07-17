Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
|Lagebericht
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17.07.2026 16:38:00
Prüfverfahren eingeleitet: BaFin durchleuchtet Dermapharm-Zahlen für 2025 - Aktie verliert
Anlass der Prüfung sei, dass die bilanzielle Abbildung einer Forderung einschließlich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro "möglicherweise fehlerhaft ist", so die Bafin. Zudem lägen "Anhaltspunkte dafür vor, dass Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen unzureichend erläutert wurden".
Dermapharm, im SDAX notiert, teilte mit, das Unternehmen befinde sich "zu den von der Bafin adressierten Fragestellungen in einem konstruktiven Austausch mit der Aufsicht und hat hierzu umfassend Stellung genommen".
"Wir sind von der Ordnungsmäßigkeit unserer Rechnungslegung überzeugt und werden die Bafin bei ihrer Prüfung weiterhin transparent, kooperativ und umfassend unterstützen", teilte Dermapharm mit Sitz in Grünwald bei München in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Da es sich um ein laufendes Verfahren handele, könne der Konzern sich zu den konkreten Prüfungsinhalten und zum weiteren Verlauf der Prüfung derzeit nicht weiter äußern.
Da die Bafin die Prüfung öffentlich bekannt gemacht hat, werde sie auch die Öffentlichkeit über ihr Ergebnis informieren - unabhängig davon, ob Fehler in der Rechnungslegung festgestellt werden oder nicht.
Dermapharm sacken ab
Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 2025 durch die Bafin hat den Aktien von Dermapharm am Freitag heftige Kursverluste eingebrockt.
Nachdem es auf der Handelsplattform Tradegate im vorbörslichen um knapp 11 Prozent nach unten ging, verliert das Papier im XETRA-Handel zeitweise 1,15 Prozent auf 43,15 Euro. Damit droht ihnen ein Rutsch unter die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie sowie ein Tief seit März.
DOW JONES/dpa-AFX Broker
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