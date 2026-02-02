Pryce: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pryce hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 PHP erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pryce 5,75 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,43 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,13 PHP beziffert. Im Vorjahr waren 1,51 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Pryce im vergangenen Geschäftsjahr 22,72 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pryce 20,44 Milliarden PHP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at