Pryce präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pryce hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,69 PHP. Im Vorjahresquartal waren 0,520 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,46 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 5,25 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at