Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,02 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0,700 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,2 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,1 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at