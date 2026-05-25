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25.05.2026 06:31:29
Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,37 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,610 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27,4 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 30,9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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