Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,95 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor ein Ergebnis je Aktie von -1,750 PLN vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,0 Millionen PLN – eine Minderung von 14,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,9 Millionen PLN eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -4,680 PLN. Im Vorjahr waren -4,870 PLN je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej Hydrotor in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 114,91 Millionen PLN im Vergleich zu 110,03 Millionen PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at