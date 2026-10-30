Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,20 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA 0,170 PLN je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,6 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 50,0 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at