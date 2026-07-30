Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 PLN gegenüber 0,170 PLN im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,9 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 47,8 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at