|
06.03.2026 06:31:28
Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,50 PLN. Im Vorjahresquartal waren 1,49 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,6 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,590 PLN. Im Vorjahr waren 1,66 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 177,02 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 237,42 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.