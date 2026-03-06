Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,50 PLN. Im Vorjahresquartal waren 1,49 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,6 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,590 PLN. Im Vorjahr waren 1,66 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 177,02 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 237,42 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

