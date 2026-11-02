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02.11.2026 06:31:29
Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 1,32 PLN vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,320 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41,4 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 51,0 Millionen PLN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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