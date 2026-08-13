Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych Remak ein EPS von 0,190 PLN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,4 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at