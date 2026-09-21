Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees äußerte sich am 18.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 PLN. Im Vorjahresviertel waren -0,010 PLN je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 65,2 Millionen PLN im Vergleich zu 66,7 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at