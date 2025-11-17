Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 PLN ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,050 PLN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 51,7 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 61,0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at