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16.11.2026 06:31:29
Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0,050 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 43,9 Millionen PLN – eine Minderung von 15,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 51,7 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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