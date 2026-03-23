23.03.2026 06:31:29

Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees hat am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 PLN erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 53,3 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees 61,2 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,150 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 236,05 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 243,73 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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