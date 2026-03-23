|
23.03.2026 06:31:29
Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees hat am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 PLN erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 53,3 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees 61,2 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,150 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 236,05 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 243,73 Millionen PLN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.