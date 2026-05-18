Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 PLN. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 59,3 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 17,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego Pepees 72,2 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at