PS IT Infrastructure Services legte Quartalsergebnis vor

PS IT Infrastructure Services stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PS IT Infrastructure Services 0,010 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at