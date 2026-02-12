|
PS IT Infrastructure Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PS IT Infrastructure Services hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei PS IT Infrastructure Services ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.

