PS IT Infrastructure Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PS IT Infrastructure Services ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PS IT Infrastructure Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PS IT Infrastructure Services ein EPS von 0,040 INR in den Büchern gestanden.

PS IT Infrastructure Services vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,310 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at