PS Marine Hldg gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PS Marine Hldg hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,97 Prozent auf 170,6 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte PS Marine Hldg 181,4 Millionen NOK umgesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr hat PS Marine Hldg im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 44,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 696,76 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 482,63 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,093 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 242,47 Millionen USD erwartet.

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
