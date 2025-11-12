PS Mitsubishi Construction gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PS Mitsubishi Construction präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 62,60 JPY, nach 46,09 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,19 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38,93 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at