PS Mitsubishi Construction: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PS Mitsubishi Construction ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PS Mitsubishi Construction die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 55,34 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 62,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,23 Prozent auf 34,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte PS Mitsubishi Construction 38,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at