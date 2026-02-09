PS Mitsubishi Construction: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PS Mitsubishi Construction präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 85,26 JPY, nach 75,99 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 41,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

