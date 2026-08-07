PS Mitsubishi Construction: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PS Mitsubishi Construction hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,43 JPY gegenüber 30,67 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PS Mitsubishi Construction in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30,67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 34,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at