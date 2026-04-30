Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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30.04.2026 13:04:01
PSA wins bid for investment in Xiamen port
The transaction expands PSA’s footprint in China’s Fujian provinceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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