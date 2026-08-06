Tuas Aktie
WKN DE: A2P65M / ISIN: AU0000089724
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06.08.2026 07:48:24
PSA’s automated Tuas Port hits 25 million TEUs amid US$90 billion capacity race
The facility currently operates 14 berths and remains on schedule to expand to 18 by 2027Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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