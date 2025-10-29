PSB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PSB hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 21,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PSB 20,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at