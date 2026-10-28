PSB präsentierte Quartalsergebnisse

PSB gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 USD, nach 0,860 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PSB einen Umsatz von 21,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at