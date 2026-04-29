PSB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PSB stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PSB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PSB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,8 Millionen USD im Vergleich zu 20,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at