PSB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PSB hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte PSB 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at