PSI Group ASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PSI Group ASA lud am 10.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

PSI Group ASA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 342,3 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 350,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at