PSI Software hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PSI Software hat sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PSI Software 0,020 EUR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81,9 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PSI Software einen Umsatz von 67,9 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at