PSO XD hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PSO XD hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 22,43 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PSO XD noch ein Gewinn pro Aktie von 6,07 PKR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PSO XD mit einem Umsatz von insgesamt 771,90 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 827,22 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 6,69 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at