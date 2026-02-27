PSO XD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PSO XD hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,91 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,42 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 891,65 Milliarden PKR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 797,98 Milliarden PKR.

Redaktion finanzen.at