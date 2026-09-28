PSO XD öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PSO XD hat am 25.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

PSO XD vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 29,64 PKR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,80 PKR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,24 Prozent zurück. Hier wurden 851,00 Milliarden PKR gegenüber 853,07 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 54,29 PKR eingefahren. Im Vorjahr waren 35,03 PKR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,21 Prozent auf 3 212,35 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3 318,78 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at