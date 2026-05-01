01.05.2026 06:31:29

PSO XD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PSO XD hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,59 PKR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,74 PKR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 791,47 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 746,84 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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