PSP Projects legte Quartalsergebnis vor

PSP Projects präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 4,53 INR gegenüber 1,28 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat PSP Projects im vergangenen Quartal 8,13 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PSP Projects 6,30 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at