PSP Swiss Property: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PSP Swiss Property hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

PSP Swiss Property hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,25 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,24 CHF je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 87,8 Millionen CHF, gegenüber 90,8 Millionen CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,26 Prozent präsentiert.

PSP Swiss Property hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,91 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 8,17 CHF je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 375,71 Millionen CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 470,75 Millionen CHF umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at