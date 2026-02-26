PSP Swiss Property gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PSP Swiss Property präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119,6 Millionen USD – ein Plus von 15,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PSP Swiss Property 103,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,15 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 429,79 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 19,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 534,54 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at