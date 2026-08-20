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20.08.2026 06:31:29
PSP Swiss Property hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PSP Swiss Property hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 184,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 299,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 105,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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