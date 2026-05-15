PSP Swiss Property präsentierte Quartalsergebnisse

PSP Swiss Property hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 96,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at