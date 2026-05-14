PSP Swiss Property: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PSP Swiss Property hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,32 CHF je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PSP Swiss Property im vergangenen Quartal 87,8 Millionen CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PSP Swiss Property 87,0 Millionen CHF umsetzen können.

Redaktion finanzen.at