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12.11.2026 06:31:28
PSP Swiss Property: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PSP Swiss Property hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,350 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 105,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 14,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 123,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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