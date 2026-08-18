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18.08.2026 08:26:14
PSP Swiss Property verdient mit Verkauf
PSP Swiss Property hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr verdient. Rückenwind kam insbesondere vom Verkauf des Entwicklungsprojekts «Richtipark» in Wallisellen. Gleichzeitig erhielt die Immobiliengesellschaft ein höheres Kreditrating von Moody’s.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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