PSP Swiss Property verkauft den Richtipark in Wallisellen. Die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird erhöht.

Durch den Verkauf des Entwicklungsprojekts Richtipark in Wallisellen passt PSP Swiss Property ihre Prognose für das Gesamtjahr an. PSP Swiss Property erwartet neu für das Geschäftsjahr 2026 einen EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von CHF 335 Mio. (zuvor: CHF 310 Mio.). Die Anpassung ist einerseits auf den Verkauf des Richtiparks (EBITDA-Beitrag von CHF 40 Mio.) sowie andererseits auf die Zurückstellung eines in der bisherigen EBITDA-Prognose berücksichtigten Verkaufsprojekts zurückzuführen (EBITDA-Wegfall von CHF 15 Mio.). Für das Jahr 2026 sind keine weiteren Verkäufe von Entwicklungsprojekten vorgesehen.

Der Richtipark, bestehend aus vier Parzellen und fünf Geschäftshäusern mit einer Grundstücksfläche von rund 27'000 m², wurde per 26. Juni 2026 für CHF 150 Mio. an die La Foncière Urban Development S.A. verkauft. Zusätzlich zum Kaufpreis wurden für die Folgejahre Earn-out-Zahlungen von bis zu CHF 24.75 Mio. vereinbart, die von verschiedenen Faktoren abhängig sind.

Die Leerstands-Prognose für das gesamte Immobilienportfolio von 3.5% per Ende 2026 wird von dieser Transaktion nicht tangiert.

PSP Swiss Property wird ihr Halbjahresergebnis wie geplant am 18. August 2026 veröffentlichen.