PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|
26.06.2026 18:00:15
PSP Swiss Property verkauft den Richtipark in Wallisellen. Die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird erhöht.
|
PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Medienmitteilung
Durch den Verkauf des Entwicklungsprojekts Richtipark in Wallisellen passt PSP Swiss Property ihre Prognose für das Gesamtjahr an. PSP Swiss Property erwartet neu für das Geschäftsjahr 2026 einen EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von CHF 335 Mio. (zuvor: CHF 310 Mio.). Die Anpassung ist einerseits auf den Verkauf des Richtiparks (EBITDA-Beitrag von CHF 40 Mio.) sowie andererseits auf die Zurückstellung eines in der bisherigen EBITDA-Prognose berücksichtigten Verkaufsprojekts zurückzuführen (EBITDA-Wegfall von CHF 15 Mio.). Für das Jahr 2026 sind keine weiteren Verkäufe von Entwicklungsprojekten vorgesehen.
Der Richtipark, bestehend aus vier Parzellen und fünf Geschäftshäusern mit einer Grundstücksfläche von rund 27'000 m², wurde per 26. Juni 2026 für CHF 150 Mio. an die La Foncière Urban Development S.A. verkauft. Zusätzlich zum Kaufpreis wurden für die Folgejahre Earn-out-Zahlungen von bis zu CHF 24.75 Mio. vereinbart, die von verschiedenen Faktoren abhängig sind.
Die Leerstands-Prognose für das gesamte Immobilienportfolio von 3.5% per Ende 2026 wird von dieser Transaktion nicht tangiert.
PSP Swiss Property wird ihr Halbjahresergebnis wie geplant am 18. August 2026 veröffentlichen.
Weitere Informationen
Montag, 29. Juni 2026, 9 Uhr (CET): Telefonkonferenz (EN)
PSP Swiss Property – führendes Schweizer Immobilienunternehmen
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSP Swiss Property AG
|Kolinplatz 2
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41417280404
|Fax:
|+41417280409
|E-Mail:
|info@psp.info
|Internet:
|www.psp.info
|ISIN:
|CH0018294154
|Valorennummer:
|1829415
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2355170
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2355170 26.06.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PSP Swiss Property AG
Analysen zu PSP Swiss Property AG
Aktien in diesem Artikel
|PSP Swiss Property AG
|158,80
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.