PSP Swiss Property verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PSP Swiss Property hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,92 CHF je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PSP Swiss Property im vergangenen Quartal 236,5 Millionen CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 171,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PSP Swiss Property 87,0 Millionen CHF umsetzen können.

Redaktion finanzen.at