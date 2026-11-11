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11.11.2026 06:31:29
PSP Swiss Property: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PSP Swiss Property lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,42 CHF je Aktie vermeldet.
PSP Swiss Property hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 85,3 Millionen CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,6 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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