PSQ A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PSQ A hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PSQ A ein Ergebnis je Aktie von -2,770 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at