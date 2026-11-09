PSQ A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PSQ A hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7,3 Millionen USD gegenüber 4,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at