PSQ A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PSQ A hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PSQ A ein Ergebnis je Aktie von -0,660 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat PSQ A im vergangenen Quartal 7,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PSQ A 7,2 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,540 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,800 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,55 Prozent zurück. Hier wurden 18,20 Millionen USD gegenüber 23,20 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,585 USD sowie einen Umsatz von 20,85 Millionen USD belaufen.

